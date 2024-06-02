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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية يتابع مشروعات المرافق بمدينة سفنكس الجديدة

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئه لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز والمشروعات، فى إطار المتابعة الدورية لكافة المشروعات بالمدن الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن المدينة والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق ومناقشة الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية .

ثم تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ مشروع محور سفنكس وتوسعته، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس (مرحلة أولى)، كما تفقدوا سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتي محور سفنكس .

وفى نهاية الجولة، شدد المهندس أحمد عمران، على شركات المقاولات بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، حرصا ًعلى الانتهاء من كافة المشروعات.

كما وجة عمران، مسئولي جهاز المدينة والإدارات المختصة بضرورة تذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، حتى يتم الانتهاء من تسليم الأعمال بالمواعيد المحددة .

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