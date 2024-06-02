مدينة قوص تنفذ حملات للتأكد من إلتزام المخابز بمواصفات إنتاج العيش

كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، فراج الوحش نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، بالمرور علي المخابز وعمل زيارات مفاجئة لها، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من إلتزام أصحاب المخابز البلدية بالقرارات الأخيرة الخاصة بمنظومة الخبز.

شملت جولة نائب رئيس المركز فراج الوحش المرور علي 13 مخبز بدائرة المدينة،و تم تحرير 7 محاضر تموينة منوعة خلال اعمال الحملة خاصة بالنظافة ولعدم اعطاء بون والاعلان عن الأسعار.

وقام نائب رئيس المركز فراج الوحش خلال جولته بمراجعة أوزان الخبز للتأكد من مطابقته الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجها اصحاب المخابز بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية للادوات المستخدمة في عمليات الإنتاج المختلفة .

وأضاف الوحش ان تعليمات المهندس ياسر حمادي جاءت صريحة وواضحة بالتنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالقرارات الأخيرة الخاصة بمنظومة الخبز، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد شن حملات تمونية مكثفة علي جميع المخابز الأهلية والسياحية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مشددًا علي ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة من قبل وزارة التموين، باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن، مؤكدًا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

محافظ قنا يتفقد أول أيام تطبيق منظومة سعر الخبز الجديدة بالمخابز

وفى السياق ذاته، أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مخابز الخبز المدعم بمدينة قنا بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.

يأتي ذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين. رافقه حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، وحسنى عيد مدير ادارة المابعة وتقييم الداء بديوان عام المحافظة وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين بقنا.

وتفقد المحافظ المخابز وحرص على متابعة جودة الإنتاج والتأكد من وزن الرغيف ونظافة المستلزمات والمعدات بالمخبز وتقديم الخبز بجودة عالية للمواطن.

كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، مشيرًا أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا على عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع ، مع الحفاظ على نفس الجودة.

وأصدر الداودى تعليماته لمسؤولي التموين بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق المنظومة، وتكثيف الحملات اليومية بالمرور على المخابز ومتابعة سير العمل بها؛ للتأكد من جودة الإنتاج بشكل سليم وحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين. جدير بالذكر أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن الـ80 جراما؛ يبلغ 150 قرشا، في حين تطرح الوزارة الرغيف المدعم بوزن 90 جراما داخل منظومة التموين بسعر 20 قرشا فقط.