10آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أداء طلاب القسم الادبي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المحلة الكبرى للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وسط إجراءات مشددة لضمان سير الامتحانات بكل دقة ونظام ، وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية.

وحرص على متابعة أداء الطلاب للامتحانات بمعهد المحلة الكبرى الثانوي بنين و معهد الإمام الشافعي النموذجي الثانوي بنين بالمحلة الكبرى

وأشاد محافظ الغربية، بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه محافظ الغربية للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

ومن جانبه أشار الشيخ عبد اللطيف طلحة أن الامتحانات بدأت من السبت أول يونيو، وسوف تستمر حتى 15 يوليو بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي و أن عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية على مستوى معاهد المحافظة مايقرب من ١٠ الف و٤٠٠ طالب وطالبة لعدد ١٦٩ معهد علي مستوي المنطقة.