هوميلس يحسم موقفه من الإنتقال لدوري روشن السعودي

كشف الدولي الألماني ماتس هوميلس قلب دفاع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن موقفه من الإستمرار مع فريقه.

وربطت عدة تقارير ماتس هوميلس بالرحيل عن بوروسيا دورتموند بعد تلقيه عدة عروض من دوري روشن السعودي.

وقال ماتس هوميلس في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا: “ حتى الآن لم أتخذ أي قرارات تخص مستقبلي مع الفريق ".

وكشف فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن قرار الإعتزال مازال يبدو بعيداً عن تفكير هوميلس في الوقت الحالي.

ويرفض ماتس هوميلس فكرة الإنتقال إلى دوري رن السعودي في الوقت الحالي، حيث يفاضل بين الإستمرار مع بوروسيا دورتموند او خوض تجرة جديدة في أوروبا.