صحة الإسكندرية تحرر ٣٧١ محضر لمحال و تجار الأسماك بالإسكندرية

أجرت إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية ، حملات موسعة استمرت لمدة 3 أيام على جميع أسواق الأسماك والمحلات والباعة الجائلين المختصين ببيع الأسماك لتوعية الجمهور البائعين والعاملين بخطورة تناول سمكة الأرنب (القوراض) والتفتيش على المحال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي، لضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك، وذلك حفاظًا على سلامة جميع المواطنين، واستكمالًا للحملات الدورية التي تقوم بها للتأكد الدائم من صلاحية الاغذية المتوفرة بالأسواق ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.

وأسفرت الحملة عن التفتيش على 100 محل لبيع الأسماك وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل للفحص ومطابقتها لمواصفات الاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير 271 محضر جنحة صحية طبقا لقوانين وقرارات مراقبة الأغذية (ضمت محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بأماكن تداول الأغذية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية).

وتم إعدام 221 كيلو جراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار الجهات المعنية بإصدار التراخيص بعدم وجود تراخيص ل عدد 56 منشأة تدار بدون ترخيص.



وأوضحت الدكتورة هناء عبد لرحيم خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء أو تناول أسماك مقطعة، أو شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس والقئ والغثيان وإنخفاض معدل ضربات القلب وشلل في العضلات وغيبوبة وقد تؤدي للوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

تكون سمكة الأرنب ذات جلد رمادي ومنتفخة، وأسنان حادة ومدببة تشبه الأرنب، وتتواجد في البحر الأحمر والمتوسط، وتحتوي على سم “تيترودوتوكسين” ليس له مصل، ومحرم صيد السمكة أو تداولها في مصر.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم، خطورة تناول سمكة الأرنب السامة وضرورة الامتناع عن شراء او تناول أسماك مقطعة او شرائح دون معرفة نوع الأسماك لما تسببه تلك السمكة من أعراض خطيرة تتمثل في ضيق التنفس و القئ و الغثيان و انخفاض معدل ضربات القلب و شلل في العضلات وغيبوبة و قد تؤدي للوفاة خلال ٦-٨ ساعات.

قافلة طبية

في سياق آخرنظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية ابو زهرة يومي الثلاثاء والاربعاء 28 و29 مايو بالوحدة الصحية بقرية ابو زهرة بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، والتي تبعد24 كم عن مستشفي برج العرب المركزي ).



وصرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - انف واذن - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها59 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على1704 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 223 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 112 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 11 اشعة سينية علاوة على فحص 215 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 559 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

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