حصول 21 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حصول 21 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي والإعدادي والثانوي على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير أعده وكيل وزارة التعليم في بني سويف هاني عنتر، وتضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاع التعليم قبل الجامعي ،على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال بعد صدور قرارات لها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد وكيل الوزارة، أبرز معايير واشتراطات حصول المنشأة التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة، والتي تتضمن: القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة/ القيادة والحوكمة/الموارد البشرية والمادية/ المشاركة المجتمعية/ ضمان الجودة والمساءلة "والفاعلية التعليمية التي تشمل"المتعلم /المعلم / المنهج / المناخ التربوى" وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكافة المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية، مثمناً مجهودات إدارة الجودة والاعتماد تحت إشراف الأستاذ أحمد سيد الجارحي مدير إدارة الجودة بالمديرية

وتقدم وكيل التعليم بالتهنئة لإدارات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال الحاصلة على شهادة الاعتماد، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في كافة مدارس المحافظة، خاصة وأن الحصول على شهادة الاعتماد، أصبحت من أهم ركائز الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتستهدف التحقق من قدرة المؤسسات والكيانات التعليمية على تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، القائمة على حسن تنشئة الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم، بجانب كونها أحد أبرز وسائل التحفيز والتشجيع للمدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز في الأداء

وتضمنت قائمة المدارس الحاصلة على الاعتماد 21 مؤسسة تعليمية بكافة المراحل (رياض أطفال ، ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي) ما بين تجديد اعتماد والحصول على شهادة الاعتماد لأول مرة (عمر بن الخطاب الابتدائية بسربو سمسطا، المهندس دويدار عبد الحميد الإعدادية المشتركة بالواسطى، الشهيد نعيم عاطف الإعدادية بنين ببا، الشهيد الرائد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة لغات الثانوية بني سويف، الشهيد عصام سالم الثانوية بنات بالفشن).

16 روضة تحصل على شهادة الاعتماد

وحصلت 16 روضة على شهادة الاعتماد موزعة بواقع: 5 روضات بإدارة تعليم بني سويف وهي (روضة مدرسة برايت ستارز الرسمية لغات ، روضة مدرسة التل للتعليم الأساسي، روضة مدرسة الناصر الابتدائية المشتركة ، روضة مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي بنات، روضة مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي)، و3 روصات في سمسطا وهي (روضة مدرسة الإيمان الابتدائية المشتركة بعزبة خليل، روضة مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسي بدشطوط، روضة مدرسة الشنطور المجمعة 1) و3 روضات بالواسطى (روضة مدرسة قمن العروس الابتدائية ، روضة مدرسة كوم ادريجة الابتدائية المشتركة ، روضة مدرسة خديجة بنت خويلد) وروضتان بالفشن (روضة مدرسة الفشن الريفية الابتدائية، روضة مدرسة الشعراوي الابتدائية بالفنت)، بجانب 2 روضة بإدارة ناصر (روضة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات، روضة مدرسة بني عدي للتعليم الأساسي) وروضة واحدة بإدارة ببا (روضة مدرسة بني ماضي الابتدائية بنات) في حين تم منح مهلة لخمس مؤسسات لاستيفاء بعض الملفات ومتبقى 18 مؤسسة في انتظار النتيجة من هيئة الجودة والاعتماد من إجمالي 44 مؤسسة تعليمية ببني سويف تقدمت للاعتماد في العام الدراسي 2024/2023.