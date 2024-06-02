كلية العلوم جامعة الإسكندرية تستقبل وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD)

استقبلت إدارة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، فريق الهيئة الألمانية للتبادل العلمى، وذلك بهدف تقييم المنح المٌقدمة من الهيئة ومناقشة سبل التعاون المختلفة.

وقام وفد الهيئة الألمانية بزيارة مبنى الكلية بالشاطبي، وتفقد مكتب الهيئة الألمانية هناك، كما زار معمل اللغات والقاعات التدريسية، تلاها زيارة مبنى الكلية بمحرم بك.



وأكد الدكتورة أمانى إسماعيل، القائم بتسير أعمال عميد الكلية، أن الزيارة تضمنت عقد لقاء تنسيقي مع السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح من الهيئة، وتقديم عرض تقديمي مختصر عن الكلية والبرامج الدراسية، والأبحاث المنشورة بالكلية، ومستوى النشر والتعاون المشترك مع الجامعات بألمانيا، ومدى استفادة السادة أعضاء هيئة التدريس بالمنح المُقدمة من الهيئة.



الهيئة المعاونة والطلاب

والتقى وفد الهيئة بعدد من الهيئة المعاونة والطلاب وجرت بينهم مناقشة عن أسباب رغبتهم فى دراسة اللغة الألمانية وأسباب إقبالهم على الحصول على منح دراسية للدراسة بجامعات ألمانيا وذلك في وجود المدرّسة الألمانية الموفدة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالكلية.

واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مبنى الكلية بمحرم بك، وزيارة الحديقة النباتية والإطلاع ومشاهدة ما بها من نباتات وأشجار نادرة.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق اخر، ناقش مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، التي يؤديها ١٩٠ ألف طالب وطالبة موزعين علي ٢٤ كلية ومعهد، مؤكداً على عمداء الكليات ضرورة توافر كافة سبل الراحة التى تضمن سير الامتحانات فى أجواء من الهدوء والاستقرار، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، حتى انتهاء معظمها قبل عيد الاضحى المبارك، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الإنتهاء من امتحان كل مادة.

وانطلاقاً من التوجه الاستراتيجى لجامعة الإسكندرية بإنشاء فروع دولية لها بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء فرع للجامعة الفنلندية بأرض الجامعة ببرج العرب، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة، لدراسة كافة الجوانب التفصيلية المرتبطة بإنشاء الفرع ليكون مجمع أكاديمي لفروع دولية متكامل وذكى قادر على اجتذاب الطلاب المصريين والأجانب ويسهم في مسيرة التطوير والتنمية وفقا للرؤية الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي و إستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

ووافق المجلس على إنشاء قسم جراحة الأطفال بكلية الطب واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج " اقتصاديات الدواء" بكلية الصيدلة وهو ماجستير مهنى بينى يشترك فيه قسما الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير زراعة الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج دكتوراة الاستعاضات فى طب الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة.

وكرم المجلس الدكتور أحمد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للشئون الصحية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنين له التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة بوليتكنك بارى بإيطاليا لتأسيس شراكة مع بعض جامعات دول حوض البحر المتوسط في مجال الهندسة المدنية والبيئية والأراضي والبناء والكيمياء وغيرها، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الحقوق) ونقابة المحامين، والموافقة مبدئيا على إتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) وأكاديمية الفلاح لتعزيز الصحة بالمملكة العربية السعودية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية) ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

ووافق المجلس على الاهداء المقدم من السيدة سهير ابراهيم لقسم التخدير وعلاج الأورام بمعهد البحوث الطبية وهو عبارة عن جهاز تردد حرارى قيمته حوالى ١,٥ مليون جنيه.

ووافق المجلس على ترقية ٢٥ عضو هيئة تدريس، ١٠ إلى وظيفة أستاذ، و ١٥ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٩ مدرس، ومنح ٨٤ درجة دكتوراه، و ١٠٠ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.



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