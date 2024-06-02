الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

وزير الإسكان يصل إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من مشروعات الطرق

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير، عدد من مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

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