وزير الإسكان يصل إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من مشروعات الطرق
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الإسكندرية، وكان في استقباله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.
ومن المقرر أن يتفقد الوزير، عدد من مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
- اللواء محمد الشريف محافظ
- جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط
- رئيس جهاز تعمير الساحل
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- جهاز المركزى للتعمير
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
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- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عاصم الجزار
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