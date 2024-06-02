محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمركزي طنطا وكفر الزيات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركزي طنطا وكفر الزيات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) بمركز طنطا، حيث يتم توريد وتشغيل طبقة الأساس بكامل طول القطاع تمهيدا لاستلام وتشغيل طبقات الرصف.

واستمرت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ويعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 متر من الجانبين .

وفي سياق متصل، تفقد محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمحور النعناعية الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 12 م .

إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات في الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات هدفه تخفيف حركة سير سيارات النقل الثقيل على الطرق داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدميه.

ولفت محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.