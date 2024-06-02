الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بزيادة 15%.

استمرار صرف معاش شهر يونيو 2024

صرف المعاشات
صرف المعاشات

صرف المعاشات.. تستمر وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثاني صرف معاشات شهر يونيو 2024، ومن الممكن الاستعلام إلكترونيا عن قيمة القبض وأماكن وطرق صرف المعاش.

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ننشر البيان الشهري للأونروا حول تطورات الأوضاع في غزة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

أكثر من 11 مليون مستحق


ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق ، وتستمر عملية الصرف من خلال جميع المنافذ فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي atm .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024 


ومن الممكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو  2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

 

صرف معاشات شهر يونيو 2024


وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر يونيو 2024»، باتباع الآتي:

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية
الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
اضغط على عرض التفاصيل.
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف شهر يونيو  2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

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