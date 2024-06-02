استمرار صرف معاش شهر يونيو 2024

بزيادة 15%.

صرف المعاشات.. تستمر وزارة التضامن الاجتماعي لليوم الثاني صرف معاشات شهر يونيو 2024، ومن الممكن الاستعلام إلكترونيا عن قيمة القبض وأماكن وطرق صرف المعاش.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

أكثر من 11 مليون مستحق



ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق ، وتستمر عملية الصرف من خلال جميع المنافذ فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي atm .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024



ومن الممكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

صرف معاشات شهر يونيو 2024



وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر يونيو 2024»، باتباع الآتي:

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف شهر يونيو 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.