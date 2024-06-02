إطلاق المؤتمر الدولي السابع "من المبادئ التوجيهية الي الممارسة السريرية" بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السابع للتغذية العلاجية والميتابولزم لجمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية في رحاب جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والذى تنظمه الجمعية بالتعاون مع كلية الطب جامعة أسيوط علي جزئين الجزء الاول علي مدار يومين متتاليين 29 - 30 مايو بالقاعة الثمانية بالمبنى الادارى لجامعة أسيوط، والجزء الثاني بمدينة الغردقة من 5 - 8 يونية .

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية باسيوط ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ، الدكتور عماد الدالي رئيس اقسام طب الاطفال ، والدكتورة اميمة الجبالي استاذ الصحة العامة، والدكتور اسامة العشيري أستاذ طب الاطفال نائب رئيس الرابطة ، الدكتور مدحت العربي أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة كلية الطب رئيس الرابطة، بمشاركة، وحضور لفيف من أساتذة الطب وأطباء المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بأسيوط.

وشارك بالحضور الدكتور سعد زكي وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الامير مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور مصطفى السعيد استاذ طب الأطفال رئيس شرف المؤتمر، ونخبة متميزة من الأساتذة رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس من جامعة اسيوط، والجامعات المصرية المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة أسيوط بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على تنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والتي تسعى إلى تطوير وتنمية الخبرات والكفاءات الطبية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية التي تسهم في تطوير المنظومة الطبية، مشيداً بكوادر جامعة أسيوط الطبية، وما تتمتع به من الخبرات والكفاءات والمتميزة.

وأشار إلى جهود إدارة الجامعة في توفير خدمة تعليمية متميزة وفريدة من خلال فتح مجالات جديدة، وتوفير برامج دراسية منها التغذية العلاجية التي تعاظم دورها في تحقيق مستوى أفضل من الخدمات الطبية، والتي تسهم فى الوصول إلى نسب عالية من الشفاء من خلال أكبر مدينة طبية بالصعيد، وتخدم أكثر من (2 ) مليوني مريض سنوياً.

وفى السياق ذاته أعرب الدكتور مدحت العربي استاذ التغذية العلاجية رئيس الرابطة عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من أطباء وعلماء التغذية الإكلينيكية في رحاب جامعة أسيوط، مشيدًا بدور الجامعة في مواكبة الحديث فى المجالات الطبية، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة سواء التعليمية أو الخدمية، مؤكداً أن نجاح المؤتمر هو ثمرة تكامل أقسام كلية الطب والمستشفيات الجامعية، والعمل بروح الفريق الواحد هو السائد، مضيفاً بأن تعاون وحدة التغذية العلاجية، وقسم الصحة العامة ؛ أثمر نجاحه عن دبلومة التغذية الإكلينيكية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المؤتمر يشهد حالة من الزخم العلمي المتميز، من ورش عمل، وجلسات علمية، وهو ما تتميز به مؤتمرات جامعة أسيوط وكلية الطب، مشيراً أن وزارة الصحة تسعى؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عيادات التغذية غير المطابقة للمواصفات.

وأشاد الدكتور عماد الدالي بالمؤتمر الذي يضم كوكبة من العلماء والأطباء من مختلف الجامعات المصرية ، والمستشفيات والمعاهد البحثية، مشيراً بأن وحدة التغذية العلاجية تشهد نضوجا مبكراً، ونجاحا متميزاً، مضيفاً بأن علم التغذية العلاجية أصبح عاملًا رئيساً فى علاج الكثير من الأمراض فهو علم متداخل يضم الكثير من التخصصات الطبية المختلفة.

واستعرض الدكتور أسامه العشيري، جهود جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والميتابولزم؛ على مدار ( 7 ) ست سنوات، ودور قسم الأطفال، ووحدة التغذية العلاجية البارز في إنشاء معمل للتغذية العلاجية، وأول مخبز متخصص في إنتاج منتجات خالية من الجلوتين، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع وزارة الصحة فى توفير منتجات لمرضى حساسية الألبان، مؤكداً أن المؤتمر شهد مجموعة من ورش العمل المتميزة (٢٢ ورشة عمل ) في مختلف مجالات التغذية وطب الأطفال والجهاز الهضمي والغدد الصماء والباطنه. ...

وتم على هامش المؤتمر ورشة عمل شارك فيها قامات البحث العلمي بجامعه اسيوط عن النشر الدولي للبحوث العلمية وكيفيه اعداد الورقه البحثيه واخلاقيات ونزاهه البحث العلمي .

وفى ختام حفل الافتتاح تم تكريم ادارة جامعة أسيوط وكلية الطب ، وادارة وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، وادارة مستشفى الاطفال الجامعى والدكتورة فردوس عبدالعال استاذ طب الاطفال، واهداء التكريم لروح الدكتورة سامية عطوة، والدكتور على زرزور، وبعض ضيوف المؤتمر من الجامعات والمستشفيات المختلفة.