موعد مواجهة الأهلي المحلية المقبلة بالدوري

يستعد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لاستئناف مواجهته ببطوله الدوري الممتاز عندما يلتقي نظيره فاركو مساء يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندريه في لقاء مؤجل من الجوله 11.

ويخوض الفريق الأحمر اللقاء محتلا المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، محققا الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسارة مواجهتين.

بينما يأتي فريق فاركو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة محققاً الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وتلقي 10 خسائر.

على صعيد متصل حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصاحبة لاعبي الأهلي عند انضمامهم ‏لمعسكر المنتخب الوطني.

وعقد جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

دار الحديث حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليًّا وقاريًّا خلال الفترة ‏الماضية، وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.