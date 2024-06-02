أطول ساعات النهار.. كل ما تريد معرفته عن الانقلاب الصيفي

أيام قليلة ونستقبل فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بل تشهد البلاد فيه موجات شديدة الحرارة ولاسيما خلال شهري يوليو وأغسطس وتكثر فيه أيضًا المرتفعات الجوية.



ويأتي فصل الصيف عندما يحدث الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو الجاري، وينتهي جغرافيًا فصل الربيع الذي يعد فصل انتقالي من الشتاء إلى الصيف.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الانقلاب الصيفي في سطور:



يحدث الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو من كل عام.

يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الاول من المدار ، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

تكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

يعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة).

يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون.



سمات فصل الصيف



ارتفاع درجات الحرارة: تُصبح درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تغير المناخ وزيادة الشعور بالحرارة.

زيادة ساعات النهار: يزداد طول ساعات النهار في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى زيادة ساعات الضوء واختصار ساعات الليل.

تنوع الأنشطة: يُتيح فصل الصيف فرصة للقيام بالكثير من الأنشطة الخارجية، مثل: السباحة والرحلات والتخييم.

تنضج فيه الخضروات والفواكه ومعظم أنواع الثمار، ويصبح لون أوراق الأشجار أشدّ خضرةً مما كان عليه في فصل الربيع.

يكثر فيه الغبار والرياح الجافة.

يصبح البحر هادئًا وحركة أمواجه بين المد والجزر بطيئة تقل غزارة الينابيع والمياه الجوفيّة بشكل عام، وتُصبح التربة جافة.