تدمير صواريخ ومسيرات للحوثيين في جنوب البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر مساء السبت، كما رصدت سقوط اثنتين آخريين في المنطقة نفسها من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

المدمرة الأمريكية

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس"، أن قواتها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن جنوب البحر الأحمر أطلقا باتجاه المدمرة الأمريكية "جريفلي" مؤكدة أنه لا توجد إصابات أو أضرار. حسب ما نشرت روسيا اليوم.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع، أمس السبت، تنفيذ 6 عمليات استهدفت حاملة طائرات ومدمرة أميركيتين، وثلاث سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وفق بيان نقلته "رويترز".

وتهاجم ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية وأكثر المناطق اكتظاظا في اليمن سفنا قبالة السواحل اليمنية منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مما ترتب عليه قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات انتقامية منذ فبراير .