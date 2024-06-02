مياه الشرب : ضعف المياه 12 ساعة في قرى بمحافظة بنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تقرر ضعف المياه عن قرية باروط وتوابعها بمركز بني سويف، اليوم الأحد 2 يونية الجاري ولمدة 12 ساعة "، اعتبارا من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة الحلابية 2 .



وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.