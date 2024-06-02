نقل ربة منزل للمستشفى صدمتها سيارة ملاكي بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بربة منزل في بداية العقد السابع من العمر تقيم بدائرة القسم حال عبورها الطريق نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة ونقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد تلقي القسم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . ط . م . م" 22 سنة يقيم دائرة القسم إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعوة "نادية . ع . ا" 62 سنة ربة منزل تقيم بدائرة القسم حال عبورها الطريق مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد السيارة والمصابة قررا بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فأصطدم بها بطريق الخطأ ونفت المصابة الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السابع من العمر يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "طلعت . م . م . م" 49 سنة سائق يقيم دائرة المركز و"عمر . خ . ع . ا" 41 سنة مزارع يقيم دائرة المركز .

وطرف ثان "فاضل . ص . ف . ع" 64 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"إبراهيم . ع . ا . ع" 27 سنة عامل يقيمان / دائرة المركز .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الأول باحداث إصابة الأول من الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .