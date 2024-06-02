الأهلي يستهدف التعاقد مع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري

وضعت إدارة النادي الأهلي أعينها على النجم يوسف أيمن لاعب فريق الدحيل القطري للتعاقد معه ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي مدحت شلبي في تصريحاته خلال برنامج يا مساء الأنور على قناة أم بي سي مصر: " لجنة التخطيط في الأهلي قامت بعرض اللاعب يوسف أيمن على المدير الفني مارسيل كولر ومازلت تنتظر القرار النهائي للمدري من أجل الدخول في المفاوضات ".

وأضاف: " يوسف أيمن صاحب الـ25 عامًا هو مدافع مساك، يبلغ طوله 190 سنتيمتر، وتبلغ قيمته التسويقية 350 ألف يورو ".

مدافع الدحيل خاض 5 مباريات دولية بقميص منتخب قطر، ولعب 58 مباراة بقميص الدحيل سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

وشدد مدحت شلبي على أن إدارة الأهلي تضع على طاولة المفاوضات أكثر من لاعب لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي من بينهم صفقة ظهير أيسر ومدافع مساك ومهاجم جديد بديلا لـ موديست الذي يقترب من الرحيل.