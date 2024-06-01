شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية في الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم السبت بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين الكابتن شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة، بعدما أصبحت الكرة النسائية أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

ويعد شادي محمد القائد التاريخي للأهلي وحقق العديد من الألقاب كلاعب قبل أن يتجه للإعلام بعد الاعتزال.