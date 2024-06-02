محامي الشيبي يتهم اتحاد الكرة بإخفاء قرار لجنة الانضباط ضد الشحات

وجه هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز اتهامًا لاتحاد الكرة بإخفاء قرار لجنة الانضباط ضد لاعب الأهلي حسين الشحات على خلفيه اعتداءه على الشيبي.

وقال محامي الشيبي في تصريحاته خلال برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر: " لجنة الانضباط أصدرت قرار ضد الشحات وتم إخفاءه من اتحاد الكرة ".

وأضاف: " اتحاد الكرة تقاعس عن إحالة شكوى الشيبي للجنة الانضباط بشكل فوري ولم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وتمت المماطلة في الأمر ".

وتابع: " قام مجلس الجبلاية بإصدار عقوبة ضد الشيبي وهذا مخالف للوائح والقانون ، حيث أن الجهة المخولة بإصدار العقوبات ضد اللاعبين هي لجنة الانضباط ".

الشيبي لم يخالف لوائح الفيفا

وواصل: "عقوبات اتحاد الكرة أثارت استفزاز محمد الشيبي، وهو لم يخالف لوائح الفيفا ولا اللوائح الداخلية باللجوء إلى المحاكم المدنية للحصول على حقه واستعادة كرامته التي أهينت ".

واختتم: " الشيبي اضطر لتقديم بلاغ جنائي للقضاء الجنائي، النيابة العامة حققت في الموضوع واكتشفت أن هذا الأمر يشكل جريمة جنائية وبناءً عليه أصدرت تحول الشحات للمحاكمة الجنائية وأصدرت ضده العقوبات المناسبة".