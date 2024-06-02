سارة أبي كنعان ووسام فارس .. زفاف رومانسي على أضواء الشموع (صور)

سيطرت أجواء الرومانسية على حفل زفاف سارة أبي كنعان ووسام فارس ، واللذان حرصا على كسر العادات والتقاليد العربية، واحتفلا بدخولهما القفص الذهبي على الطريقة الغربية .

ظهر الثنائي اللبناني سارة أبي كنعان ووسام فارس، خلال صور تداولها عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهما يحتفلان بزفافهما على شاطئ البحر والشموع تحاوطهما.

احتفل الثنائي اللبناني الأشهر، سارة أبي كنعان ووسام فارس الليلة، بدخولهما القفص الذهبي، بعد رحلة من العشق أخذت منحنى جديد بزواجهما.

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للعروسان سارة وفارس، واللذان أطلا بالأبيض، في أجواء رومانسية مميزة.

سارة أبي كنعان ووسام فارس

يشبهان الأميرة والأمير .. تفاصيل إطلالة سارة أبي كنعان ووسام فارس بزفافهما

وظهرت سارة أبي كنعان ترتدي فستان ستان كوبي مارلين من الأبيض بدون تطريز، تميزه البساطة والرقي، وطرحة سادة من التل، أما عن المكياج فاعتدمت ألوان هادئة للغاية تبرز جمالها، وتسريحة شعر رقيقة .

أما وسام فارس، ظهر مرتدي بدلة أنيقة للغاية من الأوف وايت، وتحتها قميص أبيض، بابيون نفس لون البدلة .

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان

العاشقان يودعان العزوبية

احتفلا العاشقان سارة أبي كنعان ووسام فارس، بتوديع العزوبية في أجواء رومانسية مميزة بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة، وحرصا على توثيق هذه اللحظات من خلال جلسة تصوير برفقة الحضور وكلبهما الذهبي .

سارة أبي كنعان ووسام فارس

"الثمن" بداية قصة عشق سارة أبي كنعان ووسام فارس

أعلنا الحبيبان خطبتهما بعد أيام قليلة من انتهاء مسلسل الثمن، والذي كان بداية ظهورهما سويًا في عمل درامي عُرض من خلال منصة إلكترونية شهيرة، وحقق نجاحًا وصدى واسعًا وقت عرضه، وكان بمثابة انطلاق لقصة حبهما التي خرجت للنور بعد انتهاء عرضه .

وبدأ الثنائي في الظهور سويًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتهما اللحظات الرمانسية مع جمهورهما، وأصبحا محط أنظار المتابعين والجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي .

كان آخر ظهور لهما سويًا الثنائي على ريد كاربت حفل joy awards 2024، والذي أقيم منذ أشهر قليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وخطفت سارة كنعان وخطيبها وسام فارس، أنظار الحضور بإطلالتهما المميزة والجذابة، وظهرت الفنانة مرتدية فستان بسيط من اللون الأبيض والأسود، ونسقت معه تصفيفة شعر أنيق مناسبة لإطلالتها، أما الفنان تألق بالبدلة الزرقاء في أسود.

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان

بدأت «سارة» مشوارها الفني منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها من خلال مسلسل (بنت الحي)، بعد ذلك ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة ثم عادت بعمر السابعة عشرة من خلال مسلسل (خطوة حب) وتوالت بعدها أعمالها، منها مسلسل (القناع) ومسلسل (أول مرة) وفيلم (24 ساعة حب) الذين نالت عنهم جائزة الموركس الذهبي كأفضل ممثلة واعدة عام 2013.

شاركت في بطولة مسلسلات (لو، إتهام، عشق النساء) فى رمضان 2014 وعنهم فازت بجائزة الموركس الذهبى كأفضل ممثلة بدور مساعد عام 2015 وقد درست سارة العلوم المخبرية في جامعة البلمند والصيدلة بالجامعة اللبنانية الأميركية.

وسام فارس

ممثل لبناني من مواليد عام 1988، خاض مغامرة التمثيل من خلال مشاركته في عدة أعمال فنية أبرزها فيلم " حلوة كتير، كذابة، عصفوري، ومسلسل وين كنتي، وسنعود بعد قليل وآخرهم الثمن .

سارة أبي كنعان ووسام فارس