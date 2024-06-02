إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بسبب الأرض الزراعية بسوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 43 سنة برش خرطوش بكف اليد اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد اللطيف . ا . ع . ف" 43 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بكف اليد اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . ع . ع . ر" 25 سنة عامل و"السيد . ص . ع . ع" 53 سنة عامل

وطرف ثان " الشرقاوي . م . ا . م" 34 سنة عامل وشقيقه "عماد . م . ا . م" 40 سنة عامل و"محمود . ا . م . ب" 48 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيره بأرضهم الزراعية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى ساقلتة المركزي سائق توك توك في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى تعدى عليه سائق توك توك آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "جعفر . ع . ح . ع" 29 سنة سائق توك توك يقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح قطعي عميق بالرقبة من الناحية اليسري .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "عبد العال . ع . ح . ع" 20 سنة طالب ومقيم بذات الناحية إتهم "محمد . ا . ر . ع" 23 سنة سائق توك توك ومقيم بناحية دائرة المركز بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي أولوية المرور بالدراجات النارية [ توك توك ] .

تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "مطواة" بإرشاده وتبين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .