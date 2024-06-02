ذوبان جليدي غير مسبوق في القطب الجنوبي

انخفض الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات قياسية في عام 2023، حيث تشير الدراسات إلى أن تغير المناخ زاد بشكل كبير من احتمالية حدوث أمر خطير للغاية.

الانخفاض المحتمل على المدى الطويل في الجليد البحري عواقب وخيمة على الطقس العالمي والحياة البحرية، حيث أنه في عام 2023، انكمش الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات منخفضة تاريخيا، مع انخفاض الغطاء الجليدي الشتوي بأكثر من مليوني كيلومتر مربع تحت المعدل الطبيعي - أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم المملكة المتحدة تقريبا.

وكان هذا الانخفاض الكبير ملفتًا للنظر بشكل خاص نظرًا للزيادة المطردة في الجليد البحري التي تمت ملاحظتها حتى عام 2015، مما يجعل الانخفاض المفاجئ غير متوقع، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية.

باستخدام مجموعة بيانات مناخية كبيرة تسمى CMIP6، قام باحثو "BAS" بالتحقيق في هذا الفقدان غير المسبوق للجليد البحري، وقاموا بتحليل بيانات من 18 نموذجًا مناخيًا مختلفًا لفهم احتمالية حدوث مثل هذا الانخفاض الكبير في الجليد البحري وارتباطه بتغير المناخ.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية، راشيل دايموند، أنه على الرغم من أن الجليد البحري المنخفض للغاية في عام 2023 أصبح أكثر احتمالا بسبب تغير المناخ، إلا أنه لا يزال يعتبر نادرا للغاية وفقا للنماذج.

وتقول: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه المجموعة الكبيرة من النماذج المناخية لمعرفة مدى احتمال انخفاض الجليد البحري في عام 2023. لدينا فقط خمسة وأربعون عامًا من قياسات الجليد البحري عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل من الصعب للغاية تقييم التغيرات في مدى الجليد البحري. وهنا يأتي دور النماذج المناخية".

ووفقا للنماذج، فإن الحد الأدنى القياسي لحجم الجليد البحري سيكون حدثا يحدث مرة واحدة في عام 2000.

استخدم الباحثون أيضًا النماذج للنظر في مدى احتمالية تعافي الجليد البحري. ومن خلال النظر إلى أحداث مماثلة في النماذج، وجد الباحثون أنه بعد هذا الفقد الشديد للجليد البحري، لن يعود كل الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية - حتى بعد عشرين عامًا. ويضيف هذا دليلاً نموذجيًا إلى أدلة الرصد الحالية التي تشير إلى أن انخفاض الجليد البحري في السنوات القليلة الماضية يمكن أن يشير إلى تحول دائم في النظام في المحيط الجنوبي.