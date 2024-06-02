عضو بمجلس السيادة في السودان يؤكد إصرار الجيش على حسم التمرد

أكد عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا «إصرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين على حسم التمرد بشكل نهائي»، وعدم العودة للتفاوض إلا بالالتزام بمخرجات منبر جدة.

وقال إعلام مجلس السيادة، في بيان، يوم السبت، إن العطا تفقَّد القوات بمنطقة وادي سيدنا مع قادة القوات بالمنطقة، وقام بزيارة جرحى ومصابي الجيش السوداني، كما هنَّأ القوات التي نفَّذت «العملية النوعية ببحري، التي دمرت جزءاً كبيراً من القوة الصلبة للعدو».

وأضاف العطا، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن هذا الشكل من العمليات سيتكرر في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة، دون الإفصاح عن ذلك، مؤكداً أن النصر بات قريباً.

كان الجيش السوداني أعلن في بيان، يوم الجمعة، مقتل 7 من قواته وإصابة 28 آخرين في معارك ضد «قوات الدعم السريع»، في مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش إن قواته نفذت «عملية نوعية ناجحة فجر اليوم أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن العملية خلفت العديد من القتلى في صفوف «قوات الدعم».

وأضاف الجيش أن قواته تمكنت من الوصول إلى «عمق (قوات الدعم السريع) في منطقة الخرطوم بحري والحلفايا».