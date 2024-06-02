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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينيسيوس جونيور ينفرد برقم مميز في تاريخ دوري أبطال أوروبا

فنيسيوس جونيور لاعب
فنيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد رقمًا قياسيًا تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله اليوم في شباك بوروسيا دورتموند الألماني بالنهائي.

وقاد فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد للفوز على بوروسيا دورتموند بعدما سجل هدف الميرنجي الثاني بشباك الأصفر في المباراة التي انتهت 2-0 للميرنجي وتتوجه بدوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند

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فينيسيوس جونيور يعزز تقدم ريال مدريد على دورتموند في نهائي الأبطال

وأصبح فينسيوس جونيور أصغر لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين لدوري أبطال أوروبا بعمر 23 عاما و325 يومًا.

وفي سياق متصل أصبح الثنائي لوكا مودريتش و ناتشو أكثر لاعبان حققوا بطولات في تاريخ نادي ريال مدريد رسميًا برصيد 26 بطولة لكل منهما.

يذكر أن لقب ريال مدريد اليوم هو الـ15 في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليعزز صدارته في قمة الأندية الأكثر تحقيقا للقب ويؤكد الملكي تربعه على عرش القارة العجوز.

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