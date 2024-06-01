الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف في سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

أفاد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور في سوريا.

وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".

وفي وقت سابق، في 18مايو/ أيار الفائت، صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، بأن مسلحي "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، يستعدون لضرب مواقع للجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات من دون طيار.

وقال بوبوف خلال مؤتمر صحفي: "بحسب البيانات الواردة إلى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مسلحو جبهة النصرة الإرهابية في مناطق بلدتي كنصفرة والبارة لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار ضمن معدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".

وأوضح بوبوف أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.

ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".

 

 

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