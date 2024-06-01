علامات صباحية تشير إلى ظهور مرض السكري.. أبرزها جفاف الفم

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري، وكثير منها يقترن بمشاكل صحية أخرى وينصح الأطباء بالانتباه لمشاعرك في الصباح، بعد الاستيقاظ من النوم.

وقد ذكروا علامات الصباح التي قد تشير إلى خروج نسبة السكر في الدم عن السيطرة وظهور مرض السكري، حسبما كتبت صحيفة تايمز أوف إنديا.

جفاف الفم

والاستيقاظ في الصباح بفم جاف جدًا أو عطش شديد قد يعني أن مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا وتحتاج إلى السيطرة عليها، يمكن أن يسبب أيضًا جفاف الفم في الصباح

- رائحة الفم الكريهة

- الشفاه المتشققة والمتشققة

- قرحة الفم

- ألم أو حرقان في الفم أو الحلق

- مشاكل في المضغ والبلع

- غثيان

عدم وضوح الرؤية

قد يكون عدم وضوح الرؤية في الصباح بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى تضخم عدسة العين.

الخدر

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، حيث تتوقف عن تلقي تدفق الدم الطبيعي وتتوقف عن إرسال الرسائل إلى أجزاء مختلفة من الجسم قد تكون النتيجة تنميلًا أو ألمًا، عادةً في الساقين والقدمين يشعر الكثير من مرضى السكري أيضًا بإحساس بالوخز في الصباح بعد النهوض من السرير هذه علامة على تلف الأعصاب الطرفية، والذي يبدأ عادة في القدمين.

أعراض الصباح المحتملة الأخرى

الألم أو الحساسية

ضعف في الساقين

مشاكل خطيرة في القدم – القرحة والالتهابات وآلام العظام والمفاصل

تصافح بالايدي

التعرق

ما لا تعرفه عن داء السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم ووبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري، وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي.