النقرس يؤثر على المفاصل عند الرجال.. طبيب يكشف الأسباب

يرتبط تطور النقرس بعدم قدرة الجسم على تنظيم مستوى إنتاج أو إفراز حمض البوليك، وهي مادة تتشكل كمنتج نهائي لعملية استقلاب البيورينات، وهي بروتينات معينة موجودة في الأطعمة المختلفة.

وقال طبيب الروماتيزم رافيل جاليولين في مقابلة مع موقع "ميديكوروم" إنه إذا لم يتم إخراج حمض اليوريك بشكل صحيح وارتفع مستواه فإن ذلك يتسبب في ترسب بلوراته في المفاصل والأنسجة المحيطة بها، مما يؤدي إلى التهابها ومزيد من الإصابة بالنقرس.

وحذر الطبيب من أن النقرس يصيب في أغلب الأحيان مفاصل الرجال ويحدث عادة بعد 50 عاما.

قال الطبيب: "يؤثر النقرس على المفصل المشطي السلامي الأول (إصبع القدم الكبير)، والرسغ، ومفاصل الكاحل والركبتين، وعلى الأطراف العلوية - الرسغين والمرفقين والأصابع".

وأكد طبيب الروماتيزم: أنه يجب علاج النقرس دون علاج مناسب، فمن الممكن أن يؤدي إلى تشوه وتدمير دائم للمفاصل المصابة؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر مستويات حمض اليوريك المرتفعة على مشاكل الكلى (تعزيز حصوات الكلى والفشل الكلوي) بالإضافة إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ما هي أعراض النقرس؟

الألم الذي يمكن أن يكون متوسطًا إلى شديد جدًا، وحادًا وشديدًا بما يكفي ليجعل من الصعب عليك المشي أو إيقاظك في الليل.

تورم المفاصل المتضررة.

حرارة واحمرار في مكان الالتهاب.

الحد من حركة المفاصل.

عند علاج النقرس، قد توصف لك أدوية تقلل من إنتاج حمض البوليك أو أدوية تزيد من إفرازه من الجسم ومن المهم جدًا ما إذا كان الشخص المصاب يتبع القيود الغذائية.

وإذا كنت مصابًا بالنقرس، فيجب عليك تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم العضوية ومرق اللحوم واللحوم والمحاريات والأسماك والبقوليات بالإضافة إلى ذلك، فإن الكحول (خاصة البيرة)، وكذلك المشروبات الغازية مع المحليات، ضارة بالنقرس.

ما لا تعرفه عن مرض النقرس

النقرس هو صورة معقدة من التهاب المفاصل قد تصيب أي شخص. ويتسم هذا المرض بنوبات ألمه المفاجئة الحادة، والتورم والاحمرار والشعور بالألم عند اللمس في واحد أو أكثر من المفاصل، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.

قد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما توقظك في منتصف الليل بشعور حارق في إصبع قدمك الأكبر. ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا وتشعر فيه بألم شديد عند اللمس، إلى درجة أن وزن ملاءة الفراش قد يبدو غير محتمل.