أنا عندي أخ.. عمرو وهبة يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده (صور)

على كلمات مهرجان "أنا عندي أخ" شارك الفنان عمر وهبة مجموعة من الصور التي تجمعه بصديقه المنتج هشام جمال على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده.

عمرو وهبة وهشام جمال

وعلق وهبة على الصور قائلًا:" اكبر دليل انك دايماً واقف معايا اننا ملناش ولا صوره انت قاعد فيها ..كل سنه وانت واقف فى كل المواقف اللى ملهاش علاقه ببعض دى".

وبدأت علاقة كل من عمرو وهبة وهشام جمال بعد مشاركتهما بطولة مسلسل في بيتنا روبوت الذي حقق نجاحا مبهرًا .

عمرو وهبة وهشام جمال

من هو هشام جمال

يعتبر هشام جمال أصغر منتج فهو من مواليد 1993 حيث أنشأ شركة “روزناما ريكوردز” وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية أسسها عام 2010 وعمره 16 عاماً، بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية “فيسبوكي” والتي حققت نجاحا كبيرا .

المنتج هشام جمال

وتعاقدت الشركة مع أنغام على أغنيتين "سينجل" وهما “انا ساندة عليك” و"أجمل مكان"، أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات، أنتجت الشركة أول عمل درامي لها وهو مسلسل"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت في 2016 مسلسل نيللي وشريهان الذي تقوم ببطولتة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم وفي 2017 مسلسل “في اللا لا لاند” وفي 2019 مسلسل “بدل الحدوتة 3”.

أسس هشام جمال فريق غنائي بعنوان«بوي باند» وهو أحد أعضائها وأصدروا أولى أغنياتهم بعنوان “عيشها بدماغك” في يوليو 2014، وبعدها أصدرت عددًا من الأغنيات من بينها “فوق من اللي انتَ فية” "المصالح" “الصحاب” “الوقت عدونا” “صورة باهتة” “زمن الرجولة” “حبيبتي وصحبيتي وبنتي” "نكته باينه" "حابب نفسي" بمشاركه دايلر. ويعد من أهم الفرق المصرية التي حققت شعبيه كبيره في وقت قصير من الشباب والاطفال.

هشام جمال

وقام بأخراج عده برامج تلفزيونية من ضمنها “تلاته في واحد” “ميس اندرستاند 1” تقدمهما الفنانه شيماء سيف، كما خاض تجربة التمثيل كاول بطوله مطلقه له في مسلسل “في بيتنا روبوت" والذي تم عرضه سنه 2021 وشاركه في البطولة ليلى احمد زاهر وعمرو وهبه وشيماء سيف.