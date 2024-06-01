إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة الفيوم في بعض مخالفات البناء، بالتوازي مع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.

‎فك 5 شدات خشبية وإزالة سقف مخالف بمدينة الفيوم

خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن، من التصدي لعدد 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 5 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء مدينة الفيوم وقرى المركز.

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بالدور الأول العلوى على مساحة 175 مترا بعزبة الوقف التابعة للوحدة المحلية هوارة عدلان، بالإضافة إلى إزالة أسوار وغرف بالطوب الأبيض بقرية بني صالح التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة على مساحة 75 متر، كما تم تكسير سقف خرساني لدورين مخالفين دون ترخيص داخل الحيز العمرانى بتقسيم خطيري بمنطقة المسلة بزمام حي شرق الفيوم، وفك شدة خشبية بعزبة بهنس بزاوية الكرادسة، بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بزمام قرى سيلا والعدوة وكفور النيل ومطرطارس.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما قامت الحملات بمصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد عثمان مدير إدارة المتابعة بمدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.

ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.