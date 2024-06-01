عاجل
قيادي في حماس: الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر وقطر وأمريكا يصدرون بيان مشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تدعو كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤.

إن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة تبادل الأسرى والمحتجزين بيت إسرائيل وحماس

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الأمريكي لنظيره المصري

مقال لمتحدث الخارجية ومنسقة الأمم المتحدة عن دور مصر في عمليات حفظ السلام

مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يزور الجزائر تحضيرا للبرنامج الانتخابي

مصر تستضيف مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية

وزير الخارجية يتوجه إلى بكين للمشاركة في الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدي التعاون العربي الصيني

مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الرئاسية الكولومبية

نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان
الجريدة الورقية