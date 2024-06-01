أستاذ علوم سياسية: بايدن اعترف بأهمية الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن الشباب الأمريكي بات ناقمًا عن الإجراءات والتحركات الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن هناك اجتماع غدًا يضم ممثلين لمصر وإسرائيل وأمريكا ويناقش موضوع إدارة معبر رفح، موضحًا أن مصر لن تتخلى عن مبدأ أن تدير إسرائيل معبر رفح، مشددًا على أنه يعتقد الاتفاق مع قوى أممية لإدارة معبر رفح البري.

الإجراءات الأمريكية ليست "مدروسة" وارتكبت حماقات على مدار التاريخ

وأشار "كمال"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم السبت، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض لضغوط ضخمة من أجل إقناع إسرائيل بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن البعض يبالغ باعتبار سياسة أمريكا "مدروسة" الإجراءات الأمريكية ارتكبت حماقات على مدار التاريخ.

وأضاف أن مصر هي جزء أساسي بالجهد المتعلق بالتوصل لهدنة إنسانية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن الجهد المصري واعترف بأهمية الدور المصري في أكثر من موضع، أنه المرحلة تعتمد على وقف الأعمال العدائية وسيكون لمصر دور أساسي لضمان وقف إطلاق النار .

وتابع أستاذ علوم سياسية، : "مصر سيكون لها دور في تجميع الأطراف للتوصل للهدنة".