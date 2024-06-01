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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإعلامية هبة الأخضر تشارك بكلمة في ندوة بمكتبة مصر العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الإعلامية هبة الأخضر، كبير المذيعات بالتليفزيون المصري، بكلمة هامة في ندوة تم إقامتها بمكتبة مصر العامة على نيل الجيزة، بعنوان إضاءات على المشروع الوطني المصري (الموجة الثالثة) ثم استقبلت أسئلة الحضور في نقاش ثري ومفيد وأمسية ثقافية مميزة.

وشارك في الندوة نخبة من قامات الفكر والثقافة في مصر منهم الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، والجراح الكبير جمال مصطفي، بكلية طب القصر العيني والكاتب السياسي الدكتور محمد مرسي، والمفكر الكبير الدكتور أحمد الجمال، والدكتورة شيرين العدوي. 
وكانت ندوة مهمه بعنوان إضاءات على المشروع الوطني المصري الموجة الثالثة قد تم إقامتها بمكتبة مصر العامة  تخللها  فقرات فنية قدمتها أم كلثوم أولادنا الموهبة هديل ماجد،  وحضرها عدد كبير من الجمهور المهتم بحركة الفكر والثقافة في مصر .

وتعد أحد سلسلة الندوات المهمة التي تشارك فيها الاعلامية هبة الأخضر، ونخبه من القامات الثقافية في إطار حراك ثقافي ونشاط مجتمعي تشهده القاهرة حاليًا.

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