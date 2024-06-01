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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بقرية محلة مركز طنطا بطول 400م، حيث تم الانتهاء من  تشغيل طبقه الأساس  بكامل طول  القطاع كما تم  تأسيس  التربة  اسفل قطاع التوسعة  ليتحمل  الأحمال المرورية  المتوقعة فى أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقة الأساس بها.

وعلى صعيد آخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أيضا أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بكفر الزيات من ميدان محمد نجيب حتى ميدان اوسكار بطول 300 متر وعرض 25 متر ، حيث يتم إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة .

وأشار المحافظ أن شارع الجيش من اكبر الشوارع التجارية والحيوية بكفر الزيات ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم.

 

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