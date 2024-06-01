محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بقرية محلة مركز طنطا بطول 400م، حيث تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع كما تم تأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة فى أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقة الأساس بها.

وعلى صعيد آخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أيضا أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بكفر الزيات من ميدان محمد نجيب حتى ميدان اوسكار بطول 300 متر وعرض 25 متر ، حيث يتم إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة .

وأشار المحافظ أن شارع الجيش من اكبر الشوارع التجارية والحيوية بكفر الزيات ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم.