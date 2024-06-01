المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لمتابعة إمتحانات الثانوية

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وموفد قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات بالمنطقة، وتفقدوا لجان معهدي بنين وفتيات سموحة النموذجيين، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات، والمياه الباردة، واطمأن على التواجد الأمني والطبيبة والزائرة الصحية، وأدوات الإسعافات الأولية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، كما وجه فضيلته الطلاب على المثابرة والمذاكرة والاجتهاد، حتى يحققوا أمنياتهم وأمنيات أولياء أمورهم، ويكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنه قد حان وقت الحصاد الفعلي للطلاب بعد أعوام اجتهدوا فيها، وأوصى الطلاب بالتوكل على الله وحسن الظن به، وضرورة الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف ومراقبة الله في السر والعلانية.

وأفادت الدكتورة نوال حسني، أن قطاع المعاهد يعمل على قدم وساق لمساعدة الطلاب على إنهاء مرحلة التعليم قبل الجامعي وانتقالهم للمرحلة الجامعية دون معاناة، ويعمل الجميع بتوجيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على دعم الطلاب وتوفير الهدوء داخل اللجان، لمساعدة الطلاب على التركيز.

كانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، الشعبة العلمية، امتحان نهاية العام 2023/2024، في مادتي الفقة والحديث، والبالغ عددهم 2613 طالبا وطالبة في 10 لجان بمعدل 1374 طالبا، بالإضافة إلى 1239 طالبة، دون ورود شكاوى.

وسط إجراءات مشددة، وانهى طلاب الثانوية الازهرية القسم العلمى أول ايام امتحاناتهم التي انطلقت اليوم بمادتي الفقه والحديث، حيث أجمع الطلاب علي سهولة امتحان الحديث بينما اشتكي بعض الطلاب من صعوبة بعض النقاط في امتحان الفقه الشافعى مؤكدين أنها تختص بالطالب المتميز .

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهمبِأن صعوبة الامتحانات أو تأخر فتح اللجان وان الوقت كان مناسبا للامتحانات.

وتفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم العلمي، بمعاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

قام الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تفقدا لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وحرص خلال تفقده اللجان على سؤال الطلاب عن الامتحان، والذين أكدوا أنه جاء وفقا لأسئلة البوكليت التي نشرها القطاع على بوابة الأزهر، وفي متناول الطالب المتوسط، كما طالبهم بالبُعد عن الغش لأنه لا يصنع نجاحا حقيقيا.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق، تابع أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، لجان الامتحانات في مدينة برج العرب، حيث تفقد لجنتي بنين البرج النموذجي وفتيات الشعراوي، ومع ختام أعمال امتحانات اليوم على انتهاء امتحان اليوم الأول دون أي مشكلة.