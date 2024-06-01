١٣.٧ مليار جنيها اجمالى ما تم توفيره للدولة بعد رفع سعر الخبز المدعم

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن اجمالى المبالغ التى تم توفيرها بعد رفع سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا وصل إلى ١٣.٧مليار جنيها .

جاء هذا خلال لقائه فى برنامج كلمة أخيرة تقديم الاعلاميه لاميس الحديدى المذاع الآن على قناةةon tv

اضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكلفة رغيف الخبز المدعم ١٢٥ قرشا .كان المواطن لا يتحمل منها سوى ٥ قروش فقط والدولة تتحمل ٩٨%من تكلفة الرغيف .موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشا مازالت الدولة تدعم الرغيف ب ٨٤% من تكلفة الإنتاج مع العلم انه فى عام ٢٠٠٦ عندما كانت تكلفة الرغيف ٢٠ قرشا فقط كانت الدولة تتحمل ٧٥%من قيمته اى أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر

وأوضح وزير التموين أن السبب وراء زيادة سعر الخبز هو مواجهة عجز الموازنة لانه بعد زيادة سعر اردب القمح إلى ٢٠٠٠ جنيها بزيادة ٤٠٠ جنيها عما تم الاتفاق عليه فى مارس الماضي وهو ما تم اعتماده فى الموازنة السنوية، تبين أن فارق التكلفة فى سعر الاردب والتى تبلغ ٤٠٠ جنيها تحمل الدولة مايقرب من ١٠ مليار جنيها اى ان عجز الموازنة ١٠ مليار لذا لم يكن أمام الحكومة سوى تحريك السعر لان المقابل لعدم تحريك السعر هو تخفيض مخصصات قطاعات أخرى حيوية وهذا لايمكن حدوثه.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقه اليوم، انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين ألف مخبز، وأشار إلى أن الوزارة تنتج يوميًا ما بين ٢٥٠ مليون رغيف خبز، و٢٧٠ ومليون، وأضاف أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.

ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة ٣٠ جنيهًا للعبوة زنه ٨٠٠ جرام، والسكر ١٢.٦٠ قرش، والسكر الحر على البطاقة التموينية ٢٧ جنيهًا الكيلو.