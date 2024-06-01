الانتفاخ أبرزها.. أعراض تشير إلى عدم تحمل اللاكتوز

بدأ المزيد والمزيد من البالغين في التوقف عن تناول منتجات الألبان بسبب عدم تحمل اللاكتوز، يحدث هذا لأنه مع تقدمنا في العمر، يصبح من الصعب على الجسم معالجة سكر الحليب.

أعراض تشير إلى عدم تحمل اللاكتوز

قدم الأطباء العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساعد في تحديد وجود عدم تحمل اللاكتوز، وبادئ ذي بدء، يجب الانتباه إلى الجهاز الهضمي ومن العلامات الواضحة على وجود مشاكل هو الانتفاخ أو الإسهال بعد عدة ساعات من شرب كمية صغيرة من الحليب، مثل اللاتيه.

لتحديد المرض بشكل أكثر دقة، تحتاج إلى استشارة الطبيب والخضوع لاختبار وجود الجالاكتوز في الدم بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن حالتهم، يوصي الأطباء بتناول الأطعمة التي تحتوي على أقل نسبة من اللاكتوز: الزبادي، والأجبان الصلبة، والقشدة يمكنك أيضًا تناول الحليب المكثف والآيس كريم.

أسباب عدم تحمل اللاكتوز

لا يستطيع الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز هضم السكر (اللاكتوز) الموجود في الحليب بشكل كامل. نتيجة لذلك، فإنهم يصابون بالإسهال والغازات والانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان أو شربها وعادةً ما تكون هذه الحالة، التي تُسمى أيضًا سوء امتصاص اللاكتوز، غير ضارة، لكن أعراضها قد تكون غير مريحة.

عادةً ما يكون إنتاج كمية قليلة للغاية من الإنزيم الذي يتم إنتاجه في الأمعاء الدقيقة (اللاكتاز) مسؤولاً عن الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز، ويمكن أن يكون لديك مستويات منخفضة من اللاكتاز ولكنك لا تزال قادرًا على هضم منتجات الألبان ولكن إذا كانت المستويات لديك منخفضة جدًا، فعندئذ تصبح مصابًا بعدم تحمل اللاكتوز، ما يؤدي إلى ظهور أعراض عليك بعد تناول منتجات الألبان أو شربها.

ويحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما لا تنتج أمعاؤك الدقيقة ما يكفي من أحد الإنزيمات (اللاكتاز) لهضم سكر الحليب (اللاكتوز).

وفي الظروف الطبيعية، فإن اللاكتاز يحول سكر اللبن إلى سُكّرين بسيطين، الجلوكوز والجالاكتوز، ويُمتصان إلى مجرى الدم عبر بطانة الأمعاء.

وإن كنت مصابًا بنقص اللاكتاز، فإن اللاكتوز الموجود في طعامك يتحرك إلى القولون بدلاً من أن يُعالج ويُمتص. وفي القولون، تتفاعل البكتيريا الطبيعية مع اللاكتوز غير المهضوم، ويسبب ذلك علامات عدم تحمل اللاكتوز وأعراضه.