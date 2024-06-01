بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 150 طالب يؤدون الامتحانات

وسط التزام بضوابط حسن سير العملية الامتحانات ، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، تجري الامتحانات داخل لجان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جاء ذلك بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبمتابعة دورية من عمداء الكليات ومنسقي البرامج.

وفي ذاك السياق - أدى اليوم السبت الموافق الأول من يونيو 150 طالب وطالبة بكلية التمريض الامتحانات الكترونيا بمقر معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري بجامعة قناة السويس.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني، أن طلاب الفرقة الثانية أدوا الامتحانية بمادة تمريض حالات حرجة وسط متابعة من الدكتورة فريدة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد منسق برنامج التمريض.