الصحفي عمرو إسماعيل يهنئ الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة بمناسبة الخطوبة السعيدة

يتقدم الزميل عمرو إسماعيل، الصحفي بجريدة وبوابة الوفد، بخالص التهنئة للدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بمناسبة خطوبته على الدكتور داليا، في ليلة تشهدها حالة من الفرحة العارمة للأسرة والأقارب.

ويتمني الصحفي عمرو إسماعيل، للعروسين أجمل الأوقات وخطوبة سعيدة مباركة ويتمم على خير ويجعل حياتهم مليئة بالبركة والسعادة.

وتتقدم أسرة تحرير جريدة وبوابة الوفد، بالتهنئة للعروسين بعد ان تتعالى الأصوات وتمتزج العبارات وتأبى الأنامل، إلا أن تخط كلمات التهنئة القلبية، بحروف تتراقص على أوتار القلوب الفرحه قائلة، ومن القلب خطوبة مباركهة فى ظل الأحبة نتقدم لكم بأحر التهاني إلى العروسين مع تمنياتنا لهم حياة سعيدة، والف الف مبروك لهم، اللهم اسعدهم واكتب لهم الخير والذرية الصالحة من البنين والبنات.