الشباب والرياضة: تأهل منتخبات القليويية وبني سويف والسويس إلى دور الثمانية

تحت رعاية السيد الرئيس..

تأهلت منتخبات محافظات القليوبية وبني سويف والسويس إلي دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الجمعة: فوز منتخب القليوبية علي منتخب دمياط بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وفاز في المباراة الثانية: فاز منتخب بني سويف علي منتخب أسيوط في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب مطاي، بنتيجة هدفين نظيفين.

والمواجهة الثالثة من منافسات اليوم بدوري مراكز الشباب: شهدت فوز السويس علي البحر الأحمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وكانت منتخبات قنا والشرقية والوادي الجديد والغربية قد لحقت بالمتتخبات التي تأهلت في منافسات اليوم وهي منتخبات القليويية وبني سويف والسويس.

وتُختتم مباريات ومنافسات دور ١٦ بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيه بين منتخب الإسماعيلية ومنتخب مطروح علي ملعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة الساعة الخامسة مساءً.





