لجنة سمسرة اتحاد الأوراق المالية تناقش مقترحات تتعلق بالسماسرة

6 أعضاء باللجنة

علمت «الوفد» أن لجنة «السمسرة» بالاتحاد المصرى للأوراق المالية تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث مقترحات أعضاء اللجنة، وعددهم نحو 6 أعضاء حول متطلبات سوق المال، خاصة شركات السمسرة، والعقبات التى تواجهها فى العديد من الملفات.

كما علمت «الوفد» أن ملف التحديات التى واجهتها شركات السمسرة تتضمن العديد من البنود، منها ما يتعلق بتوفيق الشركات لزيادة رأسمالها حتى 15 مليون جنيه، طبقًا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية، وكذلك الرسوم والمصروفات التى قد تمثل تكلفة كبيرة على شركات السمسرة، وأيضا عمليات التدريب ورفع كفاءة العاملين فى سوق الأوراق المالية.

يشار إلى أن شركات السمسرة تعانى العديد من المشاكل التى تتعلق بالأعباء والمصروفات والرسوم المستحقة عليها من جانب الجهات المعنية.

كان صندوق حماية المستثمر قد قام مؤخرا بالموافقة على دعم شركات السمسرة التى لا تمتلك أجهزة تسجيل، وإرسال رسائل للعملاء «SMS»، حيث وافق فى اجتماعه الأخير على دعم الشركات بمبلغ 30 ألف جنيه، لكل شركة تقوم بتقديم أوراقها ومستنداتها، ومدى أحقيتها فى الحصول على الدعم.