تختتم منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بمواجهة نهائية مثيرة تجمع بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، بعد موسم حافل بالتحديات والمباريات القوية، استطاع ريال مدريد الوصول إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على فرق قوية مثل لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، بينما شق بوروسيا دورتموند طريقه نحو النهائي بإقصاء فرق كبيرة مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، فيما يلي نستعرض القنوات التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بالإضافة إلى كيفية مشاهدتها عبر الإنترنت.

البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويتفوق ريال مدريد علي بوروسيا دورتموند في تاريخ المواجهات حيث تقابلا 14 مرة من قبل فى دوري أبطال أوروبا، فى دور المجموعات وربع النهائى ونصف النهائى، حيث فاز الريال فى 6 مواجهات، بينما فاز بوروسيا فى 3 مواجهات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

تعتبر المباراة الأشهر بينهما عندما تخطي الريال منافسه دورتموند فى نصف نهائى 1998 ، حيث نجح ريال مدريد فى تخطى عقبة بوروسيا دوتموند الذى كان حاملاً للقب وقتها، حيث فاز الميرنجى 2 / 0 على ملعبه فى لقاء الذهاب، قبل أن يتعادلا سلبياً فى لقاء الإياب، وأكمل الريال طريقه وتُوج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالى بعد أن فاز عليه 1 / 0.

لم يخسر ريال مدريد في 12 مباراة في المسابقة هذا الموسم (فاز 8 تعادل 4)، ولكن من اللافت للنظر أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا دون خسارة أي مباراة. في المقابل خسر دورتموند مرة واحدة فقط من آخر 11 مباراة أوروبية له (فاز 7 تعادل 3) وحافظ على نظافة شباكه في ست من تلك المباريات وسجل الهدف الأول في تسع من آخر عشر مباريات.

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ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا المرينجي والاقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم

ومن خلال ارتفاع معدلات عمليات التاسءولات عبر محرك بحث جوجل حول معرفة ما هى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، فمن المقرر قد تذاع مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط. ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على قناتي beIN Sports HD 1 و2 بتعليق كل من حفيظ دراجي وخليل البلوشي، وقد جاءت الترددات اليوم على النحو التالي..

تردد قناة beIN Sports HD 1 على القمر الصناعي النايل سات