"القومي للمسرح" يحتفل بعيد ميلاد سميرة عبدالعزيز

احتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بـعيد ميلاد الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، الذي يحل اليوم السبت، وذلك استمرارًا في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين المستمرين في عطائهم الفني، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى باعتبار هؤلاء المبدعين رموزًا وقدوة للأجيال الحالية والمقبلة.

وأعد المركز القومي للمسرح، بوسترا خاصًا، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفنانة القديرة، التي أصبحت أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة.

أهم المحطات في حياة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز

بدأت حياتها الفنية بالعمل في إذاعة الإسكندرية، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية، مثلت في العروض الجامعية، ونالت كأس التفوق من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

في عام 1975 بدأت الإذاعة المصرية بث برنامجها (قال الفيلسوف)، في أواخر السبعينات شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية ساهمت في تعريف الجمهور بها مثل (أفواه وأرانب، متى تبتسم الدموع، طيور الصيف) وغيرها.

ظل دائما التلفزيون هو مجال نشاطها الأساسي، وشاركت في مسلسلات تُعد الآن من الكلاسيكيات مثل (ضمير أبلة حكمت، بوابة الحلواني، أم كلثوم، أميرة في عابدين، إمام الدعاة) وغيرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من آن لآخر، فشاركت في أفلام (إعدام قاضي، القتل اللذيذ، حليم، ميكانو، بنتين من مصر).