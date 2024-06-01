صورة : يورجن كلوب يظهر في مدرجات ويمبلي لمؤازرة بروسيا دورتموند

ظهر الالماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الانجليزي في مدرجات ستاد ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن قبل مواجهة نهائي دوري أبطال اوربا بين ريال مدريد الاسباني و بروسيا دورتموند الالماني وذلك لمؤازرة فريقه السابق بروسيا دورتموند في هذا اللقاء الهام والتاريخي لاسود الفيستفاليا .

وكان يورجن كلوب قد قاد بروسيا دورتموند الى ظهوره الثاني في نهائي بطولة دوري أبطال اوربا عام 2013 حيث نجح بروسيا دورتموند في التأهل للمباراة النهائي حيث واجه مواطنه الفريق البافاري بايرن ميونخ وهي المباراة التي شهدت الكثير من الاثارة وانتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين لهدف وبعدها وجه يورجن كلوب الكثير من الانتقادات لحكم المباراة انذاك واتهمه بأنه السبب في فوز بايرن ميونخ بعدد من القرارات التحكيمية التي اثرت على نتيجة تلك المباراة .

المعروف ان يورجن كلوب قاد ليفربول الانجليزي الى نهائي دوري ابطال اوربا في ثلاث مناسبات حيث فاز باللقب عام 2020 بالفوز على توتنهام على ملعب الواندا مترو بوليتانو معقل فريق التيكو مدريد بينما خسر مرتين امام ريال مدريد عام 2018 بثلاثة اهداف لهدف في العاصمة الاوكرانية كييف و عام 2022 بهدف مقابل لاشىء في العاصمة الفرنسية باريس .