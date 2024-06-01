تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد بـ نهائي الأبطال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر انطلاق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

تشكيل بوروسيا دروتموند أمام ريال مدريد

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للمباراة النهائية من البطولة، عقب الفوز على باريس سان جيرمان.