تراجعت أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 فى الأسواق محليا، تراجعًا يتراوح ما بين 5-7 آلاف جنيه في الطن، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الأسواق: