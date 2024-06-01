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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الأسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجعت أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 فى الأسواق محليا، تراجعًا يتراوح ما بين 5-7 آلاف جنيه في الطن، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

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وزير الإسكان: إيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج

 

أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الأسواق:

 

  • وصل سعر طن حديد المصريين إلى 41 ألف جنيه.
  • سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألفًا و500 جنيه.
  • سجل طن حديد الجيوشي 38 ألف جنيه.
  • وصل سعر طن الجارحي إلى 39 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 37 ألفًا و500 جنيه.
  • حديد السويس: 39000 جنيه للطن
    حديد بشاي: 41000 جنيه للطن
    سعر طن الحديد الاستثماري سجل 38000 جنيهًا للطن الواحد
الجريدة الورقية