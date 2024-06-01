أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الأسواق
تراجعت أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 فى الأسواق محليا، تراجعًا يتراوح ما بين 5-7 آلاف جنيه في الطن، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.
أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 في الأسواق:
- وصل سعر طن حديد المصريين إلى 41 ألف جنيه.
- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألفًا و500 جنيه.
- سجل طن حديد الجيوشي 38 ألف جنيه.
- وصل سعر طن الجارحي إلى 39 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 37 ألفًا و500 جنيه.
- حديد السويس: 39000 جنيه للطن
حديد بشاي: 41000 جنيه للطن
سعر طن الحديد الاستثماري سجل 38000 جنيهًا للطن الواحد