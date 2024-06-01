سانشو يسترجع ذكريات نهائي يورو 2020 في "ويمبلي"

تعرض جادون سانشو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لإساءات عنصرية خلال نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020، والتي جاءت على ملعب "ويمبلي".

ومن المقرر أن يتواجد سانشو في مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، بنهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في العاشرة مساءًا على ملعب "ويمبلي".

وكان سانشو قد تعرض لإساءات عنصرية، بعدما أهدر ركلة ترجيح، بالإضافة إلى بوكايو ساكا وماركوس راشفورد أمام المنتخب الإيطالي.

وتحدث سانشو في تصريحات صحفية عن هذا الأمر، حيث قال: "بالطبع، لا يزال هذا شيئًا يشغل ذهني أحيانًا، لا أظن أنني تعافيت تمامًا بعد من هذا الأمر، لكنني أحاول التغلب على ذلك".

وتابع: "ردة الفعل لم تكن جيدة، فقد كانت عنيفة، لم أتوقع أننا سنتعرض لذلك في لندن، حيث نمثل بلادنا".

وأكمل: "تعد ذكرى أحاول نسيانها، لكن كما تعلم، لا أستطيع التصرف وكأن الأمر لم يحدث".

وأتم: "هذه تعد إحدى تلك الذكريات التي عليك أن تحاول تجاوزها وأن تكون إيجابيًا".