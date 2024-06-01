عاجل
عاجل.. تزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد بالكويت تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الأمريكي لنظيره المصري
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سانشو يسترجع ذكريات نهائي يورو 2020 في "ويمبلي"

سانشو
سانشو

تعرض جادون سانشو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لإساءات عنصرية خلال نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020، والتي جاءت على ملعب "ويمبلي".

txt

last1 اتش دي كورة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 1-6-2024 في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يتواجد سانشو في مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، بنهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في العاشرة مساءًا على ملعب "ويمبلي".

وكان سانشو قد تعرض لإساءات عنصرية، بعدما أهدر ركلة ترجيح، بالإضافة إلى بوكايو ساكا وماركوس راشفورد أمام المنتخب الإيطالي.

وتحدث سانشو في تصريحات صحفية عن هذا الأمر، حيث قال: "بالطبع، لا يزال هذا شيئًا يشغل ذهني أحيانًا، لا أظن أنني تعافيت تمامًا بعد من هذا الأمر، لكنني أحاول التغلب على ذلك".

وتابع: "ردة الفعل لم تكن جيدة، فقد كانت عنيفة، لم أتوقع أننا سنتعرض لذلك في لندن، حيث نمثل بلادنا".

وأكمل: "تعد ذكرى أحاول نسيانها، لكن كما تعلم، لا أستطيع التصرف وكأن الأمر لم يحدث".

وأتم: "هذه تعد إحدى تلك الذكريات التي عليك أن تحاول تجاوزها وأن تكون إيجابيًا".

مواد متعلقة

بث مباشر Dortmundvs.Real Madrid.مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (الأسبوع) في نهائي دوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية