last1 اتش دي كورة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 1-6-2024 في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وباقتراب موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن، يتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى هذا الحدث الرياضي الكبير. يعتبر ويمبلي ملعباً تاريخياً يشهد الكثير من اللحظات الحاسمة في عالم كرة القدم، وستكون المسرح للمباراة النهائية المنتظرة لبطولة دوري أبطال أوروبا، المعروفة أيضاً بلقب "الشامبيونزليج".

بينما يترقب الجمهور بفارغ الصبر هذا اللقاء الكروي الحاسم، يسعى العديد من عشاق اللعبة إلى العثور على القنوات التي ستبث المباراة مجاناً. فالبحث عن البث المجاني يعتبر هدفاً رئيسياً للكثيرين الذين يتطلعون لمتابعة مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في هذا النهائي المثير.

سيشهد هذا اللقاء تواجداً كبيراً من الجماهير ومحبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، حيث يترقبون لحظات الإثارة والتشويق التي ستحدث خلال المباراة. تعتبر هذه النهائيات فرصة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه اللعبة، وللجمهور للمشاركة في جو من الحماس والتشجيع لفريقه المفضل.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

من المنتظر أن تكون مباراة الريال ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت الموافق 1 يونيو / حزيران من العام الجاري، وستُقام هذه المباراة الحاسمة في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، القاهرة، الدوحة، الكويت، والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تلعب هذه المباراة دورًا مهمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، والذي يعد واحدًا من أهم الأحداث الرياضية في عالم كرة القدم. يترقب الملايين من عشاق اللعبة هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث سيتابعون بشغف وحماس تفاصيل هذه المواجهة النهائية المثيرة.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

فريق ريال مدريد، الذي يحمل تاريخاً غنياً بالإنجازات والبطولات، سيواجه تحديًا كبيرًا من جانب بوروسيا دورتموند، الفريق الألماني الذي يتميز بأداء قوي ومثير على الساحة الأوروبية.

تعتبر هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق اللقب الأغلى في قارة أوروبا، وستكون مناسبة لعشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بكرة قدم عالية المستوى ومنافسة مثيرة حتى النهاية.

من المتوقع أن يشهد الملعب حضوراً جماهيريًا كبيرًا، حيث سيتوافد الجماهير لمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير، ولدعم فريقهم المفضل في سعيه نحو التتويج باللقب الأوروبي الغالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تُبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية المشفرة، مما يدفع العديد من محبي كرة القدم في المنطقة العربية، خاصة مشجعي الريال، للبحث عن بدائل مجانية لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين "الميرنجي" و"الجراد الأصفر".

للمساعدة في ذلك، نقدم جدولًا يضم ترددات القنوات الناقلة مجانًا لمباراة الريال ودورتموند اليوم:

1. ZDF الألمانية:

- القمر الصناعي: استرا

- التردد: 11362

- الاستقطاب: أفقي H

- الترميز: 22000

2. IRIB TV Iran:

- القمر الصناعي: Intelsat

- التردد: 11555

- الاستقطاب: عمودي V

- الترميز: 30000

3. M6 Suisse:

- القمر الصناعي: Eutelsat

- التردد: 12034

- الاستقطاب: عمودي V

- الترميز: 27500

4. CBC Sport:

- القمر الصناعي: AzerSpace "القمر الأذربيجاني"

- التردد: 11135

- الاستقطاب: أفقي H

- الترميز: 27500

5. Eleven Sports 1:

- القمر الصناعي: Hispasat

- التردد: 12398

- الاستقطاب: أفقي H

- الترميز: 27500

6. Rah e Farda:

- القمر الصناعي: Afghansat 1

- التردد: 11293

- الاستقطاب: عمودي V

- الترميز: 27500

7. FOX SPORTS:

- القمر الصناعي: استرا

- التردد: 11739

- الاستقطاب: أفقي H

- الترميز: 29900

أين يمكنني مشاهدة ريال مدريد – بروسيا دورتموند؟

بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، يبحث العديد من عشاق الفريقين عن إمكانية متابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مباشرة عبر الانترنت. وتوفر شبكة بي إن سبورتس هذه الخدمة من خلال خدماتها المدفوعة، حيث يمكن للمشتركين الاستمتاع بالبث المباشر للمباراة على الإنترنت.

أحد هذه الخدمات هو تطبيق TOD الذي يوفر بث مباشر للأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات دوري أبطال أوروبا. كما تقدم شبكة بي إن سبورتس خدمة بي إن كونيكت التي تتيح للمشتركين مشاهدة المباريات مباشرة على الإنترنت من خلال الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

باستخدام هذه الخدمات، يمكن للمشجعين الاستمتاع بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في أي مكان وفي أي وقت، سواء كانوا في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل، مما يوفر لهم تجربة مشاهدة سهلة ومريحة وممتعة.

معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

خصصت قنوات بي إن سبورتس القطرية 3 قنوات لإذاعة المباراة النهائية من دوري الأبطال “شامبيونز ليج” نسخة 2024 وفق الجدول التالي: