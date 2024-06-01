ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في بالسوق السوداء في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، حملات التفتيش والرقابة على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام العمل بها وإنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام تزامنا مع أول أيام تطبيق سعر الخبز المدعم .

وتمكنت الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدد من المخابز تبين قيام أصحابهم بالتصرف ببيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي ٣ طن و٥ شيكارة ، فضلا عن ضبط ٣ مخابز لقيامهم بإنتاج خبز مدعم نـاقـص الوزن وذلك خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم .

ضبط عدد 6 مخابز في المنوفية

وفي مركز ومدينة أشمون تم ضبط عدد ٦ مخابز تبين قيام أصحابهم بالتصرف ببيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي ١٤ طن وتجميع ٥٠ كيلو دقيق للتربح بدون وجه حق وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على المخابز مؤكدا على متابعته اللحظية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين لضمان إحكام الرقابة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، مشددا على استمرار تلك الحملات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب