السبت 01/يونيو/2024 - 08:09 م 6/1/2024 8:09:21 PM

زرت منذ يومين مركز شباب الجزيرة لحضور مباراة فى دورى منتخبات المحافظات لكرة القدم بين محافظة الوادى الجديد ومحافظة كفر الشيخ.

وبعيدا عن المباراة وفوز منتخب الوادى الجديد الذى انتمى له، لفت نظرى النقلة الكبيرة التى حدثت فى هذا المركز حتى أنه أصبح يضاهى أكبر وأفخم الأندية فى مصر من كل الجوانب.

فقد تم منذ سنوات قليلة تحويل المركز إلى مركز تنمية شبابية وهو أول مركز شباب يتم تطبيق تجربة مراكز التنمية الشبابية عليه فى الجمهورية فى ضوء الرؤية الجديدة لقائد سفينة الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى صاحب الفكر المتطور المبدع.

فالمركز هو من أكبر مراكز الشباب مساحة ربما على مستوى المنطقة كلها وليس مصر، فضلًا عن موقعه الاستراتيجى فى منطقة الجزيرة الخضراء باشجارها ونيلها ورونقها وجمالها.

التحديثات التى طرأت على المركز من أعمال نظافة وصيانة وإضافة ملاعب وحمامات سباحة وحدائق ومسارح وملاهٍ، فضلًا عن التنظيم الداخلى والإدارة الممتازة جعلت المركز يضاهى نادى الجزيرة (الملاصق له) وهو نادى الصفوة.

وكون المركز تحول لمركز تنمية شبابية، خضع لإشراف مباشر من قبل وزارة الشباب والرياضة وليس مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث يديره مجلس أمناء معين من الوزارة.

وأثناء وجودى بالمركز التقيت رجال الوزارة وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة والمسئول عن قطاع الشباب والدكتور وسام أحد أبرز قيادات الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة والأستاذ عاطف صلاح المسئول عن دورى مراكز الشباب، بينما تواصل معى هاتفيًا لظروف مرضه الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة ومهندس التطويرات بمراكز الشباب والدكتور أمير على مسئول المتابعة بمكتب الوزير شعلة النشاط.

وعرفت بعض المعلومات ومنها أن غالبية أعضاء هذه المركز الرائع من ابناء الطبقة المتوسطة وربما الأقل نظرًا لانخفاض رسوم العضوية والاشتراك والتى كانت قبل عشر سنوات مضت تقريبا ٥ جنيهات، ثم مع تضاعف أعداد الراغبين فى العضوية قفزت الرسوم أكثر من مرة لمواجهة الزيادة والإنفاق على الخدمات، وحتى بعد زيادتها ما زالت فى متناول الجميع قياسا بقيمة المكان والمزايا والخدمات المقدمة للاعضاء.

الخلاصة أننا أمام نموذج حى للفكر المبدع والرؤية الثاقبة للشاب المبدع المكوك الوزير الدكتور أشرف صبحى، وهذا النموذج متكرر فى كل بقاع مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، آلاف الملاعب والاستادات الرياضية والمدن الشبابية والمنشآت الجديدة.

فقد أصبحت لدينا بنية تحتية رياضية شبابية رائعة، مكنتنا من استضافة الكثير من الأحداث والبطولات العالمية فى الفترة القليلة الماضية.

ويكفى إنشاء ستاد مصر فى العاصمة الجديدة الذى شهد له العالم كله بأنه تحفة معمارية رياضية تضاهى افخم الاستادات فى العالم.

فتحية لكتيبة الشباب والرياضة ورجالها الذين يعملون بإخلاص وجد واجتهاد واستطاعوا أن يدركوا متطلبات الجمهورية الجديدة تحت قيادة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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