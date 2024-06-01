سانشو يعلق على نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد ودورتموند

علق جادون سانشو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، على نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينطلق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في الموقعة التي يشهدها ملعب "ويمبلي".

وتحدث سانشو في تصريحات نشرتها شبكة "cnn" العالمية، حيث قال: "بالتأكيد، لدي امتنان للفريق والموظفين للترحيب بي مرة أخرى، إنها لحظة جميلة".

وتابع: "من أجل أن نكون على درجة كبيرة من الانصاف فالأمر لم أستوعبه تمامًا، سيكون هذا هو الوقت المناسب لي".

وأردف: "تواجدي في نهائي دوري أبطال أوروبا يعد أمرًا جنونيًا، كما تعلمون، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع ذلك، خاصة من حيث جئت، أنا سعيد".

ويبحث لاعبي بوروسيا دورتموند عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وذلك من أجل كتابة التاريخ، حيث لم ينجح الجراد الأصفر في تحقيق لقب الشامبيونزليج سوي في مرة واحدة طوال تاريخه.